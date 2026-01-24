Genova ottiene 75 mila euro per pensiline verdi e arredi riciclati lungo la costa

Il Comune di Genova ha ricevuto un finanziamento di 75.000 euro dalla Regione Liguria per interventi lungo la costa. Il contributo fa parte del progetto europeo PRiSMaMED2, che mira a promuovere soluzioni sostenibili come pensiline verdi e arredi riciclati. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle strategie per migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale nel Mediterraneo.

Il Comune di Genova ha ottenuto un contributo di 75.000 euro dalla Regione Liguria nell’ambito del progetto europeo PRiSMaMED2 (Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo – fase 2). Il finanziamento sarà destinato alla realizzazione di una o più pensiline con.🔗 Leggi su Genovatoday.it

È partita da Genova la crociera con il giro del mondo più lungo di sempre: 132 giorni, 74mila chilometri e 46 tappe senza mai disfare la valigia. Il prezzo? Da 35 mila euroÈ iniziata da Genova la crociera più lunga mai realizzata, un viaggio di 132 giorni che attraversa 46 tappe in tutto il mondo, coprendo circa 74 mila chilometri.

Leggi anche: Coriano ottiene 12 mila euro dal ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ventimiglia ottiene 75 mila euro da Regione Liguria per nuove installazioni verdi e riqualificazione del litorale.

Genova ottiene 75 mila euro per pensiline verdi e arredi riciclati lungo la costaIl finanziamento regionale rientra in un progetto europeo volto a valorizzare reti da pesca dismesse e promuovere biodiversità e sostenibilità nelle aree portuali ... genovatoday.it

Il progetto vincente ottiene 21mila euro per la valorizzazione culturale e l’accessibilità del monumentale cimitero genovese - facebook.com facebook