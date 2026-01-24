La Procura di Genova ha avviato un’indagine sulla morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, 30enne originario dell’Ecuador, deceduto durante una partita di calcio. L’inchiesta mira a chiarire le cause dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità, nel rispetto delle procedure investigative in corso.

GENOVA, 24 GEN – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per la morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, ecuadoriano di 30 anni, stroncato da un arresto cardiaco giovedì sera mentre giocava a calcetto. Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha disposto l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Garrido Yanez era tesserato per una squadra federale, l’Asd Recreativo che milita nel campionato genovese di seconda categoria. Faceva anche parte di un team amatoriale, “Sotto il Pontos Fc”, iscritta al torneo AicsCalcio Liguria. Il medico curante, di recente, gli aveva sconsigliato di fare sport per alcuni problemi di salute. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, 30enne muore mentre gioca a calcio: aperta inchiesta

