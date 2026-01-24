Gazzetta dello Sport | Napoli ecco Giovane | 20 milioni per il talento brasiliano Ora Manna cerca il colpo sulle fasce

Il Napoli ha deciso di puntare sul talento brasiliano Giovane, con un investimento di circa 20 milioni di euro. La società cerca di rafforzare la rosa, concentrandosi anche sulle fasce, con l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra. Questa operazione segna un passo importante nel progetto di sviluppo a medio termine, mantenendo comunque alta l’attenzione sulle ambizioni attuali.

"> Il Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo invernale degli azzurri: operazione da circa 20 milioni complessivi con il Verona e contratto quinquennale fino al 2030. Un’operazione raccontata nei dettagli da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club abbia scelto di dribblare la logica del saldo zero per rilanciare qualità e profondità offensiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, fuochi d’artificio sul mercato: Giovane è il colpo di Conte”Il mercato del Napoli si anima con importanti novità, segnando un momento di grande fermento.

