Il Napoli continua ad affrontare sfide inaspettate, questa volta con l’intervento chirurgico di David Neres. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, evidenzia un momento difficile per il giocatore e la squadra. Neres si trova al crocevia di una stagione complessa, che richiederà probabilmente tempi di recupero e nuove strategie per mantenere l’equilibrio in campionato.

"> David Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantasista brasiliano a valutare seriamente l’ipotesi dell’intervento chirurgico, una soluzione più invasiva ma anche più garantista sul piano del recupero. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la terapia conservativa consentirebbe un rientro in circa un mese e mezzo, mentre l’operazione allungherebbe i tempi fino a tre mesi, ma ridurrebbe il rischio di ricadute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: "Napoli, altri guai. Neres si opera"

