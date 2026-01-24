Gattuso cerca un regista | pazza idea Verratti Incontro a Doha Marco ha già detto sì

Gennaro Gattuso sta valutando l’ipotesi di affidarsi a Marco Verratti come regista in vista degli spareggi per la qualificazione. L’incontro a Doha ha confermato l’interesse del ct azzurro, che ha già ricevuto il sì del centrocampista, attualmente in forza all’Al Duhail. La scelta, se confermata, potrebbe rappresentare una soluzione importante per rafforzare il reparto centrale della nazionale italiana.

Pazza idea Verratti. O forse neanche pazza, ma semplicemente un’idea neanche male per un’Italia in cerca d’autore. Un’Italia senza un vero regista dai tempi della coppia Verratti-Jorginho. Niente di definito, un sondaggio. Ma il fatto che il ct Gattuso e il capodelegazione Buffon abbiano deciso di spostarsi in Qatar, dopo una visita in Arabia Saudita da Retegui, e che abbiano incontrato l’ex Psg non certo per dirgli buongiorno, spiega che il progetto Verratti non è un’utopia. Gattuso ci rifletterà in questi due mesi che mancano a Italia-Irlanda del Nord, il 26 marzo a Bergamo, semifinale playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

