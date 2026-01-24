gatto mutilato scoperto dopo rogo sterpaglie

A Santa Croce, nella zona di via Donica, è stato rinvenuto il corpo di un gatto mutilato, privo di coda e arti, poco dopo un incendio di sterpaglie. L’episodio solleva preoccupazioni sulla possibile correlazione tra il rogo e il triste ritrovamento. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

SANTA CROCE Il corpo di un gatto mutilato della coda e degli arti è stato trovato nella zona di via Donica dopo l'incendio di un cumulo di sterpaglie. Una scoperta agghiacciante che squarcia un alone di mistero e di preoccupazione. "Un paio di mesi fa – racconta Simona, presidente dell'associazione Cuori con la coda che gestisce il canile-gattile sanitario di Santa Croce e le colonie feline del territorio per un totale di oltre 160 gatti – sono stata contattata perché il cadavere di un gatto, mutilato degli arti inferiori e della coda, era stato visto lungo la strada in via Donica. Sono andata a cercarlo, ho girato in lungo e largo tutta la zona, ma non sono riuscita a trovarlo.

