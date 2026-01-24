Gary Neville voleva un ruolo politico importante mentre la leggenda del Manchester United pubblicizzava il perno della sua carriera

Gary Neville ambiva a un ruolo politico di rilievo, mentre la leggenda del Manchester United promuoveva il punto focale della sua carriera. Di seguito, vi proponiamo una traduzione fedele di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, pensata per chi ha poca dimestichezza con la lingua. L’obiettivo è offrire un’informazione chiara, accurata e accessibile a tutti.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Gary Neville è stato suggerito come potenziale candidato a sindaco della sua nativa Greater Manchester. L'ex terzino del Manchester United e dell'Inghilterra non è stato timido nell'esprimere opinioni politiche e sostegno al Labour in passato, e la sua coscienza sociale ha portato il suo nome a essere messo in discussione dal partito laburista se il ruolo diventasse vacante, secondo i Paper.

