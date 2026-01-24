galvi arriva la rondinella sesto busnago va a piadena

Galvi presenta la Rondinella Sesto: una partita importante per il campionato. Nel frattempo, Busnago si sposta a Piadena in un incontro che promette equilibrio e impegno. La Rimadesio osserva un turno di riposo, in un weekend senza gare ufficiali, mentre la Serie B Nazionale si conferma a 19 squadre. Un periodo di pausa che permette di riflettere e prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Weekend di pausa per la Rimadesio che osserva oggi il suo turno di riposo (la serie B Nazionale è a 19 squadre). Coach Quilici ha concesso un paio di giorni di fiato alla squadra che si ritroverà a Desio a inizio settimana per preparare la sfida contro Capo d’Orlando di sabato prossimo senza i nazionali Conte e Tarallo, che resteranno a Roma fino mercoledì agli ordini di coach Banchi. Sotto i riflettori quindi il campionato di serie C con la Galvi Lissone che torna al PalaFarè a caccia della vittoria casalinga che manca da oltre un mese e mezzo. L’ostacolo è la Rondinella Sesto. L’ultimo referto rosa in via Caravaggio è datato 6 dicembre contro la Casoratese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Galvi Lissone, dopo le 3 sconfitte consecutive a cavallo del nuovo anno, chiamata a invertire la rotta sul difficilissimo campo di Basiglio. Forza ragazzi . . . #aplfamily - facebook.com facebook