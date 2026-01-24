Futsal Euro 2026 | l’Italia regge un tempo poi il Portogallo dilaga 6-2

Nell'incontro di Futsal valido per Euro 2026, l’Italia si mostra competitiva nel primo tempo, mantenendo il pareggio. Tuttavia, nella ripresa il Portogallo prende il sopravvento, realizzando sei goal e vincendo 6-2. La partita è segnata anche dall’espulsione di Rossetti e Pulvirenti, che li costringerà a saltare la prossima sfida contro la Polonia.

