Futsal Euro 2026 | l’Italia regge un tempo poi il Portogallo dilaga 6-2

Nell'incontro di Futsal valido per Euro 2026, l’Italia si mostra competitiva nel primo tempo, mantenendo il pareggio. Tuttavia, nella ripresa il Portogallo prende il sopravvento, realizzando sei goal e vincendo 6-2. La partita è segnata anche dall’espulsione di Rossetti e Pulvirenti, che li costringerà a saltare la prossima sfida contro la Polonia.

Gli Azzurri illudono nel primo tempo, ma nella ripresa subiscono la qualità lusitana. Espulsi Rossetti e Pulvirenti, che salteranno la sfida con la Polonia. Si apre con una sconfitta il cammino dell'Italia nel Gruppo D di EURO 2026 di futsal. Nella gara inaugurale del Matchday 4, il Portogallo si impone per 6-2, facendo la differenza soprattutto nella seconda frazione dopo un primo tempo equilibrato.

