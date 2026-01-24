Futsal Euro 2026 | l’Italia regge un tempo poi il Portogallo dilaga 6-2
Nell'incontro di Futsal valido per Euro 2026, l’Italia si mostra competitiva nel primo tempo, mantenendo il pareggio. Tuttavia, nella ripresa il Portogallo prende il sopravvento, realizzando sei goal e vincendo 6-2. La partita è segnata anche dall’espulsione di Rossetti e Pulvirenti, che li costringerà a saltare la prossima sfida contro la Polonia.
Gli Azzurri illudono nel primo tempo, ma nella ripresa subiscono la qualità lusitana. Espulsi Rossetti e Pulvirenti, che salteranno la sfida con la Polonia. Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia nel Gruppo D di EURO 2026 di futsal. Nella gara inaugurale del Matchday 4, il Portogallo si impone per 6-2, facendo la differenza soprattutto nella seconda frazione dopo un primo tempo equilibrato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it
