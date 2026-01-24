Furti all’Inps e alla GdF preso l’uomo delle pulizie

Un uomo delle pulizie è stato arrestato con l’accusa di aver commesso furti aggravati presso gli uffici dell’Inps e della Guardia di Finanza. Approfittando della sua posizione, che gli consentiva di accedere a zone normalmente interdette al pubblico, ha sottratto oggetti insoliti. La vicenda, sebbene seria, ha suscitato qualche sorriso per la natura singolare degli articoli trafugati, evidenziando come anche le mansioni più umili possano nascondere situazioni sorprendenti.

Temeva per le proprie coronarie, di dover spegnere un incendio oppure voleva fingersi finanziere, sfruttando l’effetto-divisa? L’accusa è di furto aggravato, ma la sua vicenda, lo stesso, fa sorridere perché, approfittando della propria mansione, ovvero lo svolgimento delle pulizie anche negli uffici dell’Inps e della Guardia di Finanza normalmente interdetti al pubblico, è riuscito a far sparire una serie di oggetti decisamente singolare. Gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile durante le perquisizioni effettuate hanno, infatti, rinvenuto e posto sotto sequestro non solo un defibrillatore, ma anche un kit antincendio, completo di maschera antigas, stivali, guanti, cinturone, corda, accetta e coperta antifiamma, ma pure una camicia estiva della divisa in uso alla Guardia di Finanza, un fregio da berretto e un alamaro sempre delle Fiamme Gialle, questi rubati dalla sede del Comando provinciale GdF di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

