fulco di verdura e i gioielli che illuminarono il novecento

Fulco di Verdura, nato a Palermo nel 1899, è stato uno dei protagonisti dell’evoluzione dei gioielli nel XX secolo. Dalla sua residenza di Villa Niscemi, decorata con un affresco rappresentante Tobiolo, l’artista ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e del design jewelry, distinguendosi per la sua eleganza sobria e il gusto raffinato. La sua opera continua a essere apprezzata come esempio di stile e raffinatezza.

Fulco Santostefano della Cerda duca di Verdura nacque a Palermo nel 1899 a Villa Niscemi, più precisamente sotto un affresco raffigurante Tobiolo con l’angelo, il pesce e il cane. La proprietà era vasta, le stanze ricche di collezioni. Fulco era un bambino vivace e irrequieto. Osservava, disegnava. Inventava “paesi, tracciandone le mappe con montagne, fiumi, laghi, golfi e isole” poi li popolava di “re, regine e ministri che spesso avevano gli stessi nomi dei nostri animali”; ma altre volte i paesi immaginari erano più sofisticati: vi vivevano Chateaubriand, il Baron d’Agneau e le Demoiselles de Caen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Gioielli e monili parlano di voi, spesso raccontando dove vorreste essere o quello che avreste voluto fare. Pensateci, perché noi signore, che da sempre indossiamo gioielli per pura vanità, vi osserviamo...I gioielli e i monili sono espressione della propria personalità e dei desideri più profondi.

