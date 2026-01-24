Fucecchio operazione antidroga alle Cerbaie | smantellati 15 bivacchi 6 arresti 4 denunce foto

Si conclude oggi a Fucecchio un’operazione antidroga nelle Cerbaie, svolta nelle ultime due settimane con l’impiego di circa 300 militari. Durante l’intervento sono stati smantellati 15 bivacchi e sono stati effettuati 6 arresti e 4 denunce, nell’ambito di un’attività mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Si concludono oggi, 24 gennaio 2016, dopo due intense settimane, i servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi delle "Cerbaie" a Fucecchio, nel corso delle quali sono stati impiegati circa 300 militari. Oltre ai Carabinieri della Compagnia di Empoli sono stati impiegati i militari dei Cacciatori "Puglia", del 6° Battaglione Toscana (fra cui anche personale delle Squadre d'Intervento Operativo), del nucleo CC cinofili anti-droga di Firenze nonché Carabinieri della Compagnia di Empoli. Nel corso dell'attività, sono state controllate 289 persone (di cui 104 stranieri), 74 veicoli ed effettuate 9 perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato all'arresto di ben 6 persone per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 1 per aver fatto rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione, ed alla denuncia di 4 persone per l'ipotesi di porto di armi od oggetti atti ad offendere fra cui 1 machete, 4 coltelli, 2 cutter, 1 roncola, 1 bastone sfollagente telescopico e 2 bomboletta di spray anti–aggressione.

