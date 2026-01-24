Friburgo-Colonia domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:30 si affrontano Friburgo e Colonia, due squadre della Bundesliga con obiettivi diversi. Il Friburgo, ancora alla ricerca di continuità, cerca di riavvicinarsi alle zone europee, mentre il Colonia punta a consolidare la propria posizione in classifica. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questo match, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida in programma.

Il Friburgo è per il momento tra le delusioni di questa Bundesliga e cerca di recuperare un treno europeo che rimane comunque alla portata: la gara di oggi contro il Colonia di Kwasniok è l'ennesima occasione da sfruttare per dare un senso a questo torneo. In Europa League fila tutto liscio: vittoria larga al Maccabi Tel Aviv e qualificazione agli ottavi blindata, con.

