franzoni vince e piange franzoso

L’azzurro trionfa nella discesa di Kitzbühel e sul podio si commuove per il compagno deceduto in un allenamento in Cile: «Avevo in testa lui, stavamo in stanza assieme». A meno di due settimane dallo start dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, lo sci alpino italiano ha vissuto una giornata da incorniciare. A regalarcela è stato Giovanni Franzoni, un ragazzo di 25 anni di Manerba del Garda, capace di trionfare nella discesa libera sulla mitica Streif di Kitzbühel, diventando così il quarto italiano di sempre a conquistare uno dei tracciati più temuti e prestigiosi del Circo Bianco. 🔗 Leggi su Laverita.info

Franzoni dominatore a Kitzbühel! Giovanni vince la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino in Austria e si regala il secondo successo in carriera nel massimo circuito, il primo nella specialità. Per approfondire https://bit.ly/4acTgZR FISI - Federazi - facebook.com facebook

Giovanni Franzoni vince sulla Streif di Kitzbühel. Una discesa capolavoro: coraggio, tecnica, cuore. In otto giorni due imprese leggendarie, dopo il superG di Wengen anche la libera più iconica. L’Italia dello sci è viva. x.com