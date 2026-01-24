Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci è il quarto azzurro a trionfare sulla Streif

Giovanni Franzoni, 24 anni di Manerba del Garda, conquista a Kitzbuehel la discesa libera maschile di Coppa del Mondo, vincendo sulla celebre Streif con il tempo di 1’52”31. È il quarto atleta italiano a trionfare su questa storica pista, dimostrando il talento e la determinazione del nostro sci alpino. La vittoria di Franzoni sottolinea il valore delle giovani promesse e il prestigio delle prestazioni italiane in questa disciplina.

Italia grande protagonista nella discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Giovanni Franzoni – 24enne di Manerba del Garda – ha trionfato sulla mitica ‘ Streif ‘ con il tempo di 1’52?31 battendo di sette centesimi il favorito della vigilia, Marco Odermatt. Terza piazza a sorpresa per il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 29, è stato a lungo virtualmente in testa per poi chiudere a 39 centesimi dal vincitore. Sfuma il podio per un altro azzurro, Florian Schieder, quarto a 67 centesimi dal connazionale. Bene anche gli altri italiani in gara, con Dominik Paris settimo (+0. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci, è il quarto azzurro a trionfare sulla Streif Leggi anche: Sci, impresa storica di Giovanni Franzoni: l'azzurro ha vinto sulla mitica Streif di Kitzbuehel LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: MAESTOSO FRANZONI SULLA STREIF! Si sogna in grande!Segui la gara di sci alpino a Kitzbuehel 2026 in tempo reale, con aggiornamenti sulla discesa sulla celebre Streif. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: SuperG di Kitzbuhel, Coppa del Mondo di sci in diretta: Odermatt vince su Von Allmen, Casse 6° migliore azzurro, Franzoni 12°; LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer ad un passo dalle Olimpiadi! Odermatt vince, Franzoni fuori dai 10; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE. Franzoni da favola: vince in discesa a Kitzbühel e si commuove. Pensavo a FranzosoPrima di lui solo Ghedina e Paris avevano trionfato sulla Streif. Poi la dedica al suo compagno di stanza morto in Cile a settembre ... ilfattoquotidiano.it Valanga azzurra: Franzoni vince la libera sulla Streif a Kitzbuehel, Schieder quartoL’azzurro Giovanni Franzoni, col tempo di 1.52.31, ha vinto la prestigiosa e spettacolare discesa sulla Streif di Kitzbuehe l. Dietro di lui il campione svizzero Marco Odermatt in 1.52.38 che ancora ... ecodibergamo.it Vince la discesa libera sulla Streif, che resta l’università della velocità nello sci alpino. E poi piange a dirotto al traguardo, pensando a Matteo Franzoso, amico e compagno purtroppo morto questa estate, mentre si allenava, in Cile. Giovanni Franzoni centra il - facebook.com facebook Franzoni da sogno! Vince il SuperG di Wengen e conquista il primo successo in Coppa del Mondo #sci #Wengen #Franzoni x.com

