Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci è il quarto azzurro a trionfare sulla Streif

Giovanni Franzoni, 24 anni di Manerba del Garda, conquista a Kitzbuehel la discesa libera maschile di Coppa del Mondo, vincendo sulla celebre Streif con il tempo di 1’52”31. È il quarto atleta italiano a trionfare su questa storica pista, dimostrando il talento e la determinazione del nostro sci alpino. La vittoria di Franzoni sottolinea il valore delle giovani promesse e il prestigio delle prestazioni italiane in questa disciplina.

Italia grande protagonista nella discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Giovanni  Franzoni – 24enne di Manerba del Garda – ha trionfato sulla mitica ‘ Streif ‘ con il tempo di 1’52?31 battendo di sette centesimi il favorito della vigilia, Marco Odermatt. Terza piazza a sorpresa per il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 29, è stato a lungo virtualmente in testa per poi chiudere a 39 centesimi dal vincitore. Sfuma il podio per un altro azzurro, Florian Schieder, quarto a 67 centesimi dal connazionale. Bene anche gli altri italiani in gara, con Dominik Paris settimo (+0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

