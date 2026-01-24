Giovanni Franzoni si distingue nella storia dello sci alpino italiano, guidando la discesa di Kitzbühel valida per la Coppa del Mondo 20252026. La sua prestazione mette in evidenza il talento e la determinazione degli atleti italiani in una delle gare più prestigiose del circuito. Un risultato che conferma la crescita e la competitività dello sci nazionale a livello internazionale.

Giovanni Franzoni al comando della discesa di Kitzbuhel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. 1'52"31 il tempo del 24enne di Manerba del Garda, che guida la classifica dopo i primi 30 pettorali con soli 0"07 di vantaggio sul leader della generale Marco Odermatt. Completa il podio il francese Maxence Muzaton, terzo a 0"39. L'altro azzurro Florian Schieder è quarto a 0"67 davanti di un'inezia al francese Nils Allegre (5° a 0"68). In top ten anche Dominik Paris, settimo a 0"93, e Mattia Casse, nono a 1"40. Pesante errore per lo svizzero Franjo Von Allmen, che rischia di stendersi sul ripido buttando via un potenziale podio terminando 12° a 1"56 da Franzoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Franzoni è nella storia: "Perché piango", l'Italia ai suoi piedi

Leggi anche: Neres ha il Napoli e l’Italia ai suoi piedi, la stampa portoghese avvisa il Benfica (A Bola)

Biathlon, Tommaso Giacomel trascina l’Italia ai piedi del podio nella staffetta a Oberhof. Vince la NorvegiaNella staffetta maschile di Oberhof, parte della Coppa del Mondo di biathlon, l’Italia si è piazzata al quarto posto, con Tommaso Giacomel tra i protagonisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Coppa del Mondo di Sci Alpino, Franzoni è nella storia: vince in superG a Wengen; Franzoni trionfa nel superG di Wengen, primo azzurro nella storia: Dedicato a Franzoso; Giovanni Franzoni nella storia: vince il SuperG a Wengen, l'unico uomo bresciano a trionfare in Coppa del Mondo era stato Edalini 39 anni fa; Delago-Franzoni, è storia. Una prima volta in due giorni consecutivi mai vista per l’Italia.

Giovanni Franzoni nella storia, trionfa sulla StreifIl bresciano vince la discesa libera di Kitzbuehel battendo di sette centesimi il favorito della vigilia, Marco Odermatt. E' il quarto italiano a imporsi sulla celebre pista ... rainews.it

Sci: Franzoni nella storia, trionfa nella discesa di KitzbuehelIl 24enne azzurro conquista la discesa libera dell’Hahnenkamm-Rennen sulla mitica Streif. È il quarto italiano a imporsi a Kitzbuehel dopo ... huffingtonpost.it

Sci: Franzoni nella storia, trionfa nella discesa di Kitzbuehel x.com

Franzoni nella storia: l'azzurro trionfa nella libera a Kitzbuehel - facebook.com facebook