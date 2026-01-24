Franco Ambrosetti torna a Bergamo | concerto e reunion con il pianista orobico Claudio Angeleri

Il trombettista e flicornista svizzero Franco Ambrosetti torna a Bergamo giovedì 29 gennaio, alle 21, per un concerto presso il Dieci 10 di via Quarenghi. L’evento prevede anche una reunion con il pianista orobico Claudio Angeleri, offrendo un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto intimo e raffinato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di jazz e musica dal vivo nella città.

Bergamo. Giovedì 29 gennaio, alle 21, il trombettista e flicornista svizzero Franco Ambrosetti torna in città per esibirsi sul palco del Dieci 10 di via Quarenghi. La serata vedrà la reunion con il pianista bergamasco Claudio Angeleri, con cui ha collaborato in progetti musicali e teatrali tra Europa e Stati Uniti. Ambrosetti, attivo professionalmente dal 1961, ha iniziato a Roma nel quintetto di Romano Mussolini e ha collaborato con musicisti come Kenny Clarke, Dexter Gordon, Cannonball Adderley, Joe Henderson, Phil Woods, Michael Brecker, Mike Stern, John Scofield e Dave Holland. Ha partecipato a festival internazionali come Montreux, Umbria Jazz, Monterey Jazz Festival e Estival Jazz Lugano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

