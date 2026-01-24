FOTO Incidente al viale Mellusi una carambola spaventosa ma senza feriti

Nella giornata di oggi, al viale Mellusi, si è verificato un incidente stradale con una carambola tra due veicoli. La scena ha mostrato un’auto che si è schiantata contro un muro di un edificio su un marciapiede e un’altra che si è fermata più avanti. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. L’incidente è stato prontamente gestito dalle autorità, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propria carambola, una scena che lascia pensare subito al peggio: una vettura che termina la propria corsa in un muro del palazzo su un marciapiede, una in sosta mal messa e l'altra che ha terminato la corsa ben più avanti. Succede intorno alle ore 16 al viale Mellusi, precisamente all'altezza di via Giustiniani, strada da cui proveniva una Mini nera che ha impattato con una Ford Puma blu che percorreva l'arteria principale. Colpita anche una Bmw 320d in sosta. Fortunatamente in quel momento non transitavano pedoni perché la vettura ha finito la propria corsa incontrollata contro il muro perimetrale di un palazzo.

