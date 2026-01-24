Fossombrone è stata approvata la lottizzazione a San Martino

Il Comune di Fossombrone ha approvato definitivamente il piano di lottizzazione dell’area di San Martino, confinante con lo stadio Bonci. La delibera, approvata il 19 gennaio dalla giunta comunale, prevede la realizzazione di negozi, residenze e spazi pubblici. Questa decisione segna un passo importante nello sviluppo urbanistico dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’offerta commerciale e abitativa del territorio.

La giunta comunale ha approvato in via definitiva il 19 gennaio la delibera che dà il via al piano di lottizzazione dell’area di San Martino che confina con lo stadio comunale Bonci: negozi, case e spazi pubblici. Una nuova area urbana alle porte di Fossombrone. Il piano di lottizzazione per la zona G3 in località San Martino, all’incrocio tra la Flaminia e via della Conserva, ha ottenuto luce verde: la giunta comunale ha approvato il progetto, che ora entrerà nella fase operativa con la sottoscrizione della convenzione urbanistica tra il Comune e la società cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

