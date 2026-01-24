Tra il 2023 e il 2025, le Forze dell’ordine hanno visto l’ingresso di oltre 35 mila nuovi operatori. Un incremento significativo che testimonia l’impegno delle istituzioni nel rafforzare la sicurezza pubblica e garantire un servizio sempre più efficiente alla collettività. Questo processo di assunzione rappresenta una fase importante di rinnovamento e potenziamento delle forze di sicurezza nel nostro Paese.

In soli tre anni, dal 2023 al 2025, oltre 35 mila nuovi operatori hanno indossato la divisa delle Forze dell’ordine. Il numero sale a più di 39 mila unità considerando l’intero periodo dall’insediamento dell’attuale Governo. Un incremento che, secondo quanto riferito dall’Esecutivo, è il risultato di un impegno mirato al rafforzamento degli organici e al potenziamento del sistema di sicurezza sul territorio nazionale. Le assunzioni effettuate avrebbero registrato una media annua più che tripla rispetto a quelle del 2020. Il tema della sicurezza torna così al centro del dibattito politico, con il Governo che rivendica i risultati ottenuti sul fronte del personale e sottolinea come la questione sia stata a lungo trascurata negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Forze dell’ordine, oltre 35 mila nuovi operatori in tre anni

