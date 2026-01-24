Domani alle 17.30, Gubbio e Forlì si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza. La partita rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica e evitare i rischi legati ai playout. Un incontro decisivo per le sorti di entrambe, in un confronto che potrebbe segnare un punto di svolta nella loro stagione.

Tra Gubbio e Forlì domani (inizio alle 17.30) un vero e proprio spareggio per evitare di essere impantanati nelle sabbie mobili della zona playout. Dopo la 22ª giornata di campionato il Forlì, con 25 punti, naviga con ancor con 5 lunghezze di vantaggio sulla quart’ultima posizione. Due punti sopra al Gubbio che, però, nella prima giornata di ritorno ha osservato il turno di riposo che i galletti rispetteranno la prossima settimana. La formazione umbra ospiterà il Forlì dopo aver centrato il blitz 0-1 nella tana del Perugia. Un risultato pieno portato a casa grazie alla rete firmata da La Mantia, ex attaccante in serie A con Lecce ed Empoli, cannoniere della squadra assieme a Tommasini, entrambi a segno quattro volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, cercasi importante rivincita. Gubbio in risalita: da frenare

