Forchielli con il sindacato vigili | Lepore li paghi meglio e dia il taser

Il confronto sulla sicurezza a Bologna si intensifica, coinvolgendo il sindacato dei vigili e l’amministrazione comunale. Forchielli chiede a Lepore miglioramenti salariali e l’introduzione del taser, sottolineando l’importanza di garantire condizioni adeguate a chi lavora sul territorio. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione della sicurezza urbana, con posizioni diverse tra Palazzo d’Accursio, sindacati e opposizione politica.

Il candidato civico rilancia le accuse del Sulpl: “Meno agenti, stipendi fermi e nessuna tutela”. Il centrodestra si schiera e chiede strumenti adeguati per la polizia locale La sicurezza torna al centro del dibattito politico cittadino e diventa terreno di scontro tra Palazzo d’Accursio, sindacati e opposizione. A innescare la polemica è l’intervento del candidato sindaco civico Alberto Forchielli, che rilancia le parole del segretario regionale del Sulpl, Luca Falcitano, contro il sindaco Matteo Lepore. Secondo Forchielli, i numeri parlano chiaro: “Quattro mesi fa i vigili erano scesi a 502 unità.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sindacato vigili: "Comune dia taser e aumenti"Il sindacato dei vigili chiede al Comune di Bologna di fornire taser e aumenti salariali alla Polizia locale.

Leggi anche: Piantedosi risponde a Lepore: «I danni li paghi chi ha distrutto»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Forchielli con il sindacato vigili: Lepore li paghi meglio e dia il taserIl candidato civico rilancia le accuse del Sulpl: Meno agenti, stipendi fermi e nessuna tutela. Il centrodestra si schiera e chiede strumenti adeguati per la polizia locale ... bolognatoday.it

Forchielli vuole le ’ronde’: Assessore della notte contro degrado e spaccioIl candidato alle Comunali: App per dialogo tra cittadini e forze dell’ordine. Intanto de Pascale scrive a Meloni sulla sicurezza: Si coinvolgano le Regioni. ilrestodelcarlino.it