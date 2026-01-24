Forbidden Fruit anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026 | Halit caccia Yildiz di casa

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 26 al 31 gennaio 2026. Durante questa settimana, Yildiz Yilmaz si troverà ad affrontare una difficile situazione a causa di un piano orchestrato da Ender Çelebi. La trama si sviluppa attraverso eventi che mettono alla prova i rapporti tra i personaggi, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di potere e le tensioni della serie.

© US Mediaset Un piano ben congegnato dalla nemica Ender Çelebi costerà caro a Yildiz Yilmaz nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Con l’inganno, Ender fa credere a Halit Argun che la donna abbia corrotto la sua nuova segretaria Sevda per sedurlo e ottenere così un vantaggioso accordo di divorzio. Furioso, l’Argun caccia dunque la moglie di casa, almeno finché Kaya Ekinci non scopre tutta la verità e scagiona Yildiz. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.15 e il sabato alle 14.25. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ecco le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 24 al 30 gennaio 2026.

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 10 al 16 gennaio 2026: Zeynep decide di perdonare Asuman, mentre Halit si allontana da Yildiz.

