Oggi, sabato 24 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca. Nella puntata di questa settimana, dopo la festa, Sahika ha una telefonata con un uomo misterioso, lasciando intuire un piano che coinvolge Halit. Segui gli sviluppi della trama e scopri i nuovi dettagli della storia su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 24 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna dopo la festa, Sahika ha una conversazione telefonica con un uomo misterioso e allude a un piano che coinvolge Halit. Intanto, Yagmur cerca di avvicinarsi sempre più a Yigit, il quale però mette in chiaro che non possono frequentarsi per via delle loro diverse origini. Zeynep e Alihan decidono di ricominciare da zero, in America, lontano da amici e parenti: per Yildiz, salutare la sorella è un duro colpo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 147 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 novembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 dicembre in streaming | Video Mediaset

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Forbidden fruit 2, replica puntata del 17 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 14 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 gennaio in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 gennaio in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Forbidden fruit del 22 gennaio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntate serali del 15 gennaio in streaming | Video MediasetReplica puntate serali Forbidden fruit del 15 gennaio 2026. Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

#ForbiddenFruit, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026: verità, tradimenti e colpi di scena - facebook.com facebook