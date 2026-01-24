Fondo per genitori separati | dalla Legge di Bilancio 2026 un sostegno per l’abitazione
Il Fondo per genitori separati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, mira a offrire un sostegno concreto per l’abitazione. Questa misura fa parte delle iniziative volte a rafforzare le politiche di inclusione sociale, con l’obiettivo di supportare le famiglie in situazione di separazione. La legge, approvata il 30 dicembre 2025, rappresenta un passo importante per garantire maggiore stabilità abitativa e assistenza ai genitori e ai figli coinvolti.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) contiene una serie di interventi finalizzati a rafforzare le politiche di inclusione sociale. Le misure riguardano strumenti già esistenti, come l’Assegno di Inclusione e la Carta “Dedicata a te”, oltre a introdurre nuove forme di sostegno economico, tra cui un fondo destinato ai genitori separati o divorziati in difficoltà abitativa. La disciplina dell’Assegno di Inclusione viene modificata in merito alla continuità della prestazione. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 18 mesi consecutivi, con possibilità di rinnovo, su domanda, per ulteriori 12 mesi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
