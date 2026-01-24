Fondi dal ministero per il Parco archeologico

Il Ministero della Cultura ha annunciato l’arrivo di 350 milioni di euro destinati al Parco archeologico, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio storico. La notizia, comunicata dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, rappresenta un importante intervento per il settore, volto a sostenere interventi di conservazione e miglioramento delle aree archeologiche italiane. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di rafforzare la tutela del patrimonio culturale nazionale.

Nuova linfa per il patrimonio archeologico, con i fondi in arrivo da Roma. L'annuncio arriva direttamente da Lucia Borgonzoni (Lega), sottosegretario alla Cultura: "Dal ministero sono in arrivo 350.000 euro per dare una spinta decisiva alla finalizzazione di un progetto che rappresenta, per San Giovanni in Persiceto, una grande opportunità di valorizzazione e promozione dell'importantissimo patrimonio archeologico esistente sul territorio. Un'occasione per raccontarsi in maniera originale a livello nazionale e internazionale come luogo di storia tutto da vivere". Un finanziamento molto atteso dalla comunità, ricorda Borgonzoni (nella foto): "Si tratta di risorse ministeriali dedicate alla tutela del nostro patrimonio culturale.

