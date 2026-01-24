Fondazioni bancarie a sostegno di ’Siete presente’

Le fondazioni bancarie sostengono l'iniziativa ’Siete presente’, con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile nel settore associativo toscano. Questa collaborazione mira a rafforzare il ruolo dei giovani, contribuendo allo sviluppo di un terzo settore più inclusivo e sostenibile. Un investimento strategico che favorisce la crescita delle nuove generazioni e il rafforzamento del tessuto sociale della regione.

Promuovere e qualificare il protagonismo giovanile nell’associazionismo toscano rappresenta un investimento strategico per il futuro del terzo settore. Valorizzare le nuove generazioni significa favorire il ricambio generazionale, rafforzare il radicamento territoriale e alimentare un dialogo costruttivo tra le diverse età della vita. In quest’ottica nasce la quinta edizione del bando ‘’ Siete Presente - Giovani e associazionismo ”. Il bando è realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con il dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, e delle undici Fondazioni bancarie toscane: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovani e terzo settore, torna il bando di Giovanisì Siete Presente

