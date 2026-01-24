Follow Startup idee per l’impresa verso San Francisco

Follow Startup è un progetto dedicato a promuovere l’imprenditorialità giovanile, con il supporto di Anci, i Comuni di Ferrara e Poggio Renatico, Open Lab e la Camera di Commercio. L’iniziativa mira a offrire strumenti e opportunità per sviluppare idee di impresa innovative, accompagnando i giovani imprenditori nel loro percorso verso il successo, anche con un focus particolare sul mercato di San Francisco.

Prosegue il percorso del progetto Follow Startup, iniziativa a sostegno dell’ imprenditorialità giovanile promossa con il contributo di Anci e realizzata dai Comuni di Ferrara e Poggio Renatico, da Open Lab e dalla Camera di Commercio. Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare startup ad alto potenziale in un percorso strutturato di crescita, validazione tecnologica e rafforzamento della capacità di attrarre investimenti. Nell’ambito delle attività previste, sono state selezionate tre startup che, per livello di maturità tecnologica e preparazione all’accesso al mercato e agli investimenti, prenderanno parte a una field visit a San Francisco dal 2 al 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Follow startup vola a San Francisco: entra nel vivo il progetto che trasforma le idee dei giovani ferraresi in impresa. Tre le startup innovative selezionate per il viaggio ...- Geosolvo, impresa attiva nel campo della robotica e della geomatica avanzata, che ha progettato un sistema autonomo per rilievi infrastrutturali capace di migliorare efficienza, sicurezza e qualità ... cronacacomune.it

FOLLOW STARTUP: INAUGURATO OGGI IL PROGRAMMA CHE TRASFORMA LE IDEE DEI GIOVANI FERRARESI IN IMPRESAFerrara, 18 settembre 2025 - Questa mattina, al Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale di Follow Startup, il nuovo programma di formazione e progettazione ... cronacacomune.it