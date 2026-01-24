Fiumicino allerta meteo per forti piogge e temporali

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per Fiumicino, a causa di forti piogge e temporali previsti nelle prossime 24-36 ore. L’allerta riguarda rischi di criticità idrogeologica e idraulica, e invita i cittadini a monitorare gli aggiornamenti delle autorità e a adottare le precauzioni necessarie.

Fiumicino, 24 gennaio 2026 – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allertamento del Sistema di Protezione Civile per criticità idrogeologica e idraulica, con validità dalla tarda serata di oggi  e per le successive 24–36 ore. Le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare: – a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi di precipitazione intensa; – a non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o zone soggette ad allagamento; – a prestare attenzione alla viabilità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

