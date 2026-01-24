fiori bianchi e tanti vip per valentino

Valentino, icona della moda italiana, si distingue per eleganza e raffinatezza. La sua carriera è costellata di momenti di riconoscimento e apprezzamento, spesso condivisi con figure di spicco del mondo dello spettacolo. Con uno stile senza tempo, il suo nome rimane sinonimo di classe e sobrietà, conquistando pubblico e critica. Un percorso che testimonia il valore di una creatività autentica e di un’eleganza discreta.

L’ultimo applauso per Valentino è come tutti quelli che hanno costellato la sua carriera: scrosciante e al tempo stesso educato, profondamente sentito dalla prima all’ultima fila. Ci sono tutti i vip possibili e immaginabili ma anche le persone che hanno lavorato per lui come Michael, il maggiordomo inglese che da una vita si occupava delle case e dei ricevimenti dell’ultimo imperatore: un vero fenomeno. Resiste impeccabile fino alla fine della messa, poi all’uscita si avvicina al furgone, sistema uno dei fiori bianchi sopra alla bara e scoppia in un pianto disperato. Lo consola Mita, personal assistent del maestro dal 1991 e con loro ricordiamo i vasetti di marmellata di cotogne che il maestro faceva confezionare in eleganti cestini di vimini per gli ospiti delle sue colazioni al castello di Videville. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Valentino, ai funerali tanti vip: ecco chi c’era – Le fotoI funerali di Valentino Garavani a Roma hanno visto la partecipazione di numerosi vip e appassionati, desiderosi di rendere omaggio all’iconico stilista.

Valentino, fiori bianchi e musica classica per l'ultimo saluto al maestro dell'eleganza. Giammetti: «Questo palazzo è il nido dove siamo cresciuti e dove tornavamo sempre»A Roma, nella sede storica di Valentino vicino a piazza di Spagna, è stata aperta la camera ardente in occasione dell'ultimo saluto al maestro dell'eleganza.

Il funerale di Valentino, solo fiori bianchi in chiesa(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Solo fiori bianchi all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma dove si svolgono i funerali di Valentino. Vicino al feretro c'è una foto in bian ... tuttosport.com

I funerali di Valentino: il feretro entra sulle note di Mozart, solo fiori bianchi in chiesa e copricapi rossi tra i fedeli. Anne Hathaway e Anna Wintour in prima filaVenerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, i funerali di Valentino Garavani, celebrati da don Pietro Guerini. Il ... leggo.it

Roma ha reso l’ultimo omaggio a Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro è stato accolto dalle note della Lacrimosa di Mozart, in una chiesa adornata solo da fiori bianchi e da una foto in bianco e nero dello stilista. T - facebook.com facebook

A Roma l'ultimo saluto a Valentino. I funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, Giammetti leggerà un discorso. Il feretro accompagnato dalle note di Mozart, circondato da fiori bianchi. #ANSA x.com