La partita tra Fiorentina e Cagliari, valida per la 22ª giornata di Serie A, si svolgerà sabato 24 gennaio alle 18 allo stadio Artemio Franchi. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky, canale 214. Per chi cerca un’opzione di streaming gratuito, si consiglia di consultare le piattaforme ufficiali o i servizi autorizzati, rispettando sempre le normative sulla tutela dei contenuti.

La Fiorentina affronta il Cagliari sabato 24 gennaio alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi, nella partita valida per la 22ª giornata di Serie A: l’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile anche sul canale 214 di Sky, con punti pesanti in palio per entrambe. Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv e streaming. La gara sarà visibile in diretta sull’app di DAZN alle ore 18. Gli abbonati Sky Q e Sky Glass che includono DAZN nel proprio pacchetto potranno accedere all’evento anche tramite integrazione sulla piattaforma Sky, mentre su Sky Q e My Sky il match sarà disponibile sul canale DAZN, al numero 214 del telecomando. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Fiorentina-Cagliari streaming gratis: vedila la gara live

Cagliari-Juventus in streaming gratis: vedila adesso liveLa partita tra Cagliari e Juventus si svolge oggi, 17 gennaio, all’Unipol Domus, valida per la 21ª giornata di Serie A.

Como-Torino streaming gratis: vedila in diretta liveIl 22° turno di Serie A si apre con la sfida tra Como e Torino, in programma allo stadio Sinigaglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Cagliari-Fiorentina! #cagliari#fiorentina#calcio#seriea#perte

Argomenti discussi: Diretta Fiorentina-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Fiorentina-Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Fiorentina-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming; Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Fiorentina e Cagliari è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Diretta Fiorentina Cagliari/ Streaming video e tv: i viola non vogliono fermarsi! (Serie A, 24 gennaio 2026)Diretta Fiorentina Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Franchi per il ventiduesimo turno di Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Che caos a Campo di Marte prima di #Fiorentina- #Cagliari: il Prefetto avrebbe voluto spostare la partita x.com

Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook