fiorentina cagliari probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina e Cagliari si preparano a sfidarsi in una partita importante per la classifica. La squadra toscana, reduce da una vittoria, cerca di consolidare la propria posizione, mentre i sardi mirano a migliorare il punteggio e allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in tv.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Una Fiorentina in ripresa, reduce da una brillante vittoria a Bologna, affronta il Cagliari in quella che è in pieno una sfida salvezza: sardi a 22 punti (al momento fuori dalla zona retrocessione) e viola a 17 al terz’ultimo posto. Per i viola sarebbe preziosissimo un successo per dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. Sarà anche la prima partita a Firenze dopo la morte del presidente Rocco Commisso, che sarà ricordato allo stadio. Per quanto riguarda la formazione dei gigliati, in attacco dovrebbe partire Piccoli, con Gudmundsson a sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Fiorentina e Cagliari è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheArbitro designato: Guida, con assistenti Bindoni e Colarossi; IV uomo Bonacina, al VAR Di Paolo e AVAR Di Bello. Nella Serie A 2025/26 Marco Guida ha diretto 10 gare, fischiando 7 rigori, 38 ... sport.virgilio.it

