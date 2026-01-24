Alle ore 15:00 si disputa la partita Fiorentina-Cagliari, valida per la diciottesima giornata di Serie A. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre, con i sardi alla ricerca di punti utili per consolidare la posizione in classifica e i viola determinati a ottenere una vittoria fondamentale per la salvezza. Di seguito, le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti in tempo reale.

Firenze, 23 gennaio 2026 – In Fiorentina-Cagliari sono in palio tre punti per la salvezza. I sardi vogliono allungare sulla zona retrocessione, i viola vogliono uscirne. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli. Piccoli, la gara più difficile da ex. Tentazione Jack e Solomon si scalda. E in mediana si prenota Brescianini Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Diogo Leite resiste per la difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali / Diretta

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali / DirettaLa sfida tra Fiorentina e Verona, in programma a Firenze il 14 dicembre 2025, rappresenta un vero e proprio scontro salvezza.

Leggi anche: Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali /Diretta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LIVE Fiorentina–Cagliari Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Argomenti discussi: Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Diretta Fiorentina-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Fiorentina-Cagliari: orario, dove vederla (tv e streaming) e le probabili formazioni.

Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: Solomon debutta dal 1'. Pisacane con KilicsoyManca sempre meno al Franchi per il fischio di inizio del match tra la Fiorentina e il Cagliari in programma alle 18:00 e valido per la 22^ giornata di. tuttomercatoweb.com

Fiorentina – Cagliari: ecco le formazioni ufficialiFiorentina - Cagliari: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida di Serie A ... generationsport.it

Che caos a Campo di Marte prima di #Fiorentina- #Cagliari: il Prefetto avrebbe voluto spostare la partita x.com

Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook