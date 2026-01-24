Fiorentina-Cagliari 1-2 Kilicsoy e Palestra stendono i viola

Nel match del Franchi, il Cagliari ha superato la Fiorentina 2-1 grazie alle reti di Kilicsoy e Palestra. La partita si è svolta in un contesto di grande emozione, con le squadre che cercavano continuità dopo successi recenti: i viola avevano vinto il derby contro il Bologna, mentre i rossoblù avevano battuto la Juventus. Una sfida importante nel cammino di entrambe le squadre, che si sono affrontate con determinazione.

Firenze, 24 gennaio 2026 - Al match del Franchi, cominciato ancora nel segno del dolore per la scomparsa di Rocco Commisso, entrambe le rivali si presentano con due successi prestigiosi e pesanti alle spalle a cui provare a dare continuità: nello scorso turno i viola si erano aggiudicati il derby dell'Appennino contro il Bologna, mentre il Cagliari aveva battuto la Juventus. Le squadre di Vanoli e Pisacane sono a caccia di punti salvezza. Prevale la linea dei rossoblù, che con un gol per tempo si regalano una vittoria pesantissima in una corsa salvezza sempre più in discesa: segna Kilicsoy su assist di Palestra, che poi all'alba della ripresa si mette in proprio con il primo gol in Serie A.

