La Fiorentina viene sconfitta in casa dal Cagliari con il risultato di 1-2, evidenziando le proprie difficoltà nelle ripartenze. Fabbian, entrato in campo, ha commesso un errore, mentre Brescianini ha segnato e sfiorato il pareggio. La partita ha mostrato alcune criticità e aspetti da migliorare, come evidenziato nelle pagelle. Giovanni Fabbian, a poche settimane dalla precedente gara con il Bologna, si confronta con un nuovo contesto e nuove sfide.

FIRENZE – Si guarda stranito, Giovanni Fabbian: una settimana fa, con la maglia rossoblù del Bologna, perse in casa contro la Fiorentina. Oggi, in casacca viola, ha riperso anche per un suo clamoroso errore appena entrato, a inizio ripresa, davanti a un Cagliari sornione, attento, folgorante nelle ripartenze. Con una Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, capace di avere un gran possesso palla ma incapace di buttarla dentro. E di incassare un gol pazzesco in ripartenza: insaccato da Kilicsoy, ma propiziato da quel Palestra che conferma di essere la vera, grande rivelazione del campionato. Di fronte a lui, Gosens è rimasto a lungo impietrito e senza palla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina battuta dal Cagliari (1-2) letale nelle ripartenze. Fabbian entra e sbaglia. Brescianini segna e sfiora il pari. Pagelle

Fiorentina: pari stretto con il Milan (1-1). Segna Comuzzo, traversa di Brescianini nel finale. PagelleLa partita tra Fiorentina e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, con il gol di Comuzzo e una traversa di Brescianini nel finale.

Fiorentina-Milan: segna Comuzzo di testa. Brescianini ha la palla per il raddoppio, ma sbaglia Diretta 1-0Nella partita tra Fiorentina e Milan, Comuzzo apre le marcature di testa, mentre Brescianini ha un’occasione per il raddoppio ma sbaglia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: SALA STAMPA | Pisacane presenta Fiorentina-Cagliari; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Pisacane: Fiorentina forte, Cagliari non si deve esaltare; Serie A: Juve battuta a Cagliari, decide Mazzitelli.

Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardiVittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, che batte 2-1 al 'Franchi' la Fiorentina nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e balza ... lapresse.it

Fiorentina – Cagliari 1-2 cronaca e highlights: Kilicsoy e Palestra riportano la Viola all’inferno – VIDEOFiorentina - Cagliari cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Fabbian alla Fiorentina: Lazio nuovamente battuta... https://www.lazionews.eu/notizie/fabbian-fiorentina-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Fabbian #Fiorentina #Bologna #Lazio #calciomercato #calciomercatolazio - facebook.com facebook

Fiorentina, le conferme non arrivano ed è ancora crisi: a Parma è battuta 1-0 x.com