La Fiorentina si prepara ad affrontare il Cagliari nel giorno del “Ponte al Pino day”, con Catherine Commisso presente sugli spalti. Tra dubbi di formazione e logistiche, i tifosi si trovano di fronte alla sfida di raggiungere lo stadio in un giorno di particolare movimento cittadino, a causa dei lavori di sostituzione di un antico cavalcaferrovia. Una partita importante, che potrebbe influenzare la classifica e il morale della squadra.

Il problema, almeno peri tifosi viola, sarà arrivare allo stadio nel giorno del "ponte al pino day". Con l'Italia spaccata in due per sostituire un vecchio cavalcaferrovia ottocentesca e mezza città bloccata. Dopo 120 anni, Ferrovie e Palazzo Vecchio potevano scegliere un altro giorno? Domanda che resta senza risposta così come non ci aspettiamo che Paolo Vanoli spieghi perchè, con i rinforzi freschi che gli sono arrivati, voglia continuare a schierare, oggi contro il Cagliari (ore 18, diretta su Dazn), il non sorprendente Ndour L'articolo Fiorentina: battere il Cagliari davanti a Catherine Commisso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: battere il Cagliari davanti a Catherine Commisso. Nel “Ponte al Pino day”. I dubbi di Vanoli. Formazioni

Leggi anche: Fiorentina in casa Atalanta: battere Palladino con “la carica dei 900”. Vanoli: dubbi davanti. Convoca Kouamè. Formazioni

Fiorentina, Vanoli: “Troppa paura nel finale, ma abbiamo vinto per Commisso”. Messaggio alla squadra di Catherine e GiuseppeLa partita ha evidenziato le difficoltà nel finale, ma il risultato è stato positivo grazie all’impegno della squadra, ispirata da Commisso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Fiorentina: battere il Cagliari davanti a Catherine Commisso. Nel Ponte al Pino day. I dubbi di Vanoli. Formazioni; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Cagliari-Juventus 1-0 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; Le critiche di Spalletti dopo Cagliari-Juventus: Conceiçao mediano, Zhegrova uguale e 10 persone si sono buttate per terra.

Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: cosa filtra su Solomon, Kean e Luperto. Ok Gudmundsson e GaetanoProbabili formazioni Fiorentina Cagliari - Nella giornata di sabato 24 gennaio, andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di ... fantamaster.it

Fiorentina-Cagliari, scontro salvezza al FranchiFiorentina-Cagliari 22a giornata Serie A: orario, probabili formazioni, precedenti. Viola in ripresa dopo la vittoria di Bologna ... lifestyleblog.it

Tutta la famiglia della Società Canottieri "Firenze" si stringe intorno alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco Commisso. Da oggi il cuore sportivo di Firenze è un po' più vuoto, ma continuerà a battere anche nel ricordo del patron dell - facebook.com facebook