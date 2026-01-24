Filiera tecnico-professionale 4+2 | in Veneto altri 21 percorsi Bussetti | Una risposta al disallineamento tra scuola e lavoro

Per l’2026-27, l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha annunciato l’attivazione di 21 nuovi percorsi della filiera tecnico-professionale “4+2”. Questa iniziativa mira a colmare il disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, offrendo percorsi formativi più pertinenti alle esigenze del mercato e favorendo un migliore inserimento professionale degli studenti.

Per l'anno scolastico 2026-27, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha annunciato l'attivazione di 21 nuovi percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale "4+2". Con queste approvazioni, il totale dei corsi attivi nella regione sale a 35, distribuiti in tutte le province. Il modello consente agli studenti di ottenere il diploma in quattro anni, mantenendo piena validità legale e garantendo l'accesso all'università. A seguire, chi lo desidera può proseguire con due anni di specializzazione presso un ITS Academy. La struttura rafforza il legame tra scuola secondaria, formazione terziaria professionalizzante e mondo del lavoro, seguendo un'impostazione già diffusa in altri sistemi europei.

