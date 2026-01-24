Fiat Tris elettrico Ecco il nuovo Ape Autonomia di 90 km Portata di 540 kg

Il Fiat Tris elettrico, il nuovo Ape, rappresenta una soluzione leggera e funzionale per le esigenze di mobilità professionale. Con un’autonomia di 90 km e una portata di 540 kg, questa versione elettrica si adatta alle attività quotidiane, offrendo praticità e sostenibilità. Fiat Professional Tris si conferma come un progetto innovativo, pensato per ottimizzare i trasporti leggeri con un approccio moderno e rispettoso dell’ambiente.

Fiat Professional Tris è un progetto elettrico che riporta al centro la mobilità leggera da lavoro con una formula aggiornata e funzionale. Con le forme di un mito, la Piaggio Ape. Il nuovo pick-up a tre ruote nasce per le consegne cittadine dell'ultimo miglio e sale sulla vetrina di Bruxelles. Le proporzioni compatte, con una lunghezza di 3,17 metri, consentono manovre rapide e accessi facilitati anche nelle aree storiche. Il raggio di sterzata di 3,05 metri favorisce l'agilità operativa, mentre la struttura consente una portata utile di 540 kg, valore rilevante per la categoria. Il vano di carico ha una superficie di 2,25 metri quadrati.

