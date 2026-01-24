Fiamme nei pressi di via Pietro Castellino un ferito trasportato in ospedale

Nella serata di oggi, intorno alle 20.30, un incendio si è sviluppato nei pressi di via Pietro Castellino, vicino a via Domenico Schiappoli. L’incendio si è rapidamente propagato, coinvolgendo l’area circostante. Un ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le autorità stanno intervenendo per contenere i danni e chiarire le cause dell’incendio.

Nei pressi di via Pietro Castellino, in via Domenico Schiappoli, intorno alle 20.30 è divampato un incendio che si è rapidamente esteso.Sul posto Vigili del fuoco, polizia, polizia municipale e mezzi sanitari.(Video di Mario Amitrano)L'incendio avrebbe avuto origine in un parco privato.

