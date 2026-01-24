Il Festival della Vita 2026 si apre a Benevento con la sedicesima edizione, promossa dal Centro Culturale San Paolo. Il tema di quest’anno, “Vivere è… collaborare”, invita a riflettere sull’importanza della cooperazione e del dialogo nella vita quotidiana. Tra gli eventi, il premio a Mastella per i suoi 50 anni nelle istituzioni rappresenta un momento di riconoscimento per un impegno duraturo nel servizio pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti "Vivere è. collaborare". È questo il tema scelto per l'apertura a Benevento della sedicesima edizione del Festival della Vita 2026, promosso dal Centro Culturale San Paolo, presieduto da don Ampelio Crema. Il progetto ha vissuto oggi il suo momento più significativo a Palazzo Mosti, con la consegna del Premio riconoscimento al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per il suo cinquantennale impegno al servizio delle istituzioni. Un anniversario simbolico che coincide con gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. All'incontro, svoltosi nella Casa Municipale, erano presenti, tra gli altri, l'assessore comunale alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini.

© Anteprima24.it - Festival della Vita 2026, premio a Mastella per 50 anni nelle istituzioni

Festival della Vita 2026, eventi tra Benevento e Caserta per i giovani e la legalitàLe tappe del Festival – Dopo l’appuntamento di domenica 25 gennaio a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, la manifestazione farà tappa a Caserta, alle ... pupia.tv

Vivere è… Collaborare: al via la XVI edizione del Festival della VitaIl Festival della Vita 2026 in Campania esplora il tema Vivere è… Collaborare con eventi culturali e sociali, coinvolgendo esperti e personalità di rilievo. famigliacristiana.it

