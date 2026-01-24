Ferri presenta il saggio ’S-nATURA’ | L’umanità di fronte allo sfacelo

Fausto Ferri presenta il suo catalogo-saggio “S-nATURA”, un approfondimento sulle sfide ambientali e sulla relazione tra uomo e natura. L’opera, inserita nell’ambito della mostra “Il Volto dell’Artista” nel Festival delle Arti di Cervia, sarà discussa domani alle 17 durante un evento con intervista a Rosa Banzi. Un’occasione per riflettere con sobrietà sul ruolo dell’umanità di fronte ai mutamenti ambientali e alla crisi ecologica.

È Fausto Ferri l'artista ospite del ciclo di eventi inseriti nel contesto dell'esposizione " Il Volto dell'Artista ", mostra del Festival delle Arti di Cervia, che domani alle 17 presenta il suo catalogo-saggio "S-nATURA" opere artistiche intervistato dalla pittrice Rosa Banzi. Formatosi alla Scuola d'arte "Umberto Folli" di Rimini, da diversi anni si dedica ai temi riguardanti fatti sbagliati dell'uomo verso sé stesso, contro l'altro o verso gli animali attraverso pittura-scultura-disegno-installazioni. Le sue opere spaziano fra l'astratto e il figurativo. "L'umanità a fronte dello sfacelo, non fa un passo indietro – dichiara l'artista –.

