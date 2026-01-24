Ferragni torna a parlare dopo il Pandorogate | Credo ancora nei social

Chiara Ferragni torna a parlare dopo il proscioglimento nel caso Pandorogate, sottolineando il suo legame con le origini e il percorso professionale. In un intervento recente, la celebre influencer conferma la fiducia nei social e nel suo ruolo nel panorama digitale, evidenziando l’importanza di mantenere autenticità e coerenza nel percorso personale e professionale.

AGI - Chiara Ferragni  torna a parlare dopo il proscioglimento nel caso  Pandorogate  e lo fa rivendicando le sue  origini  e il suo  percorso. Contro ogni aspettativa, non rinnega il mondo dei  social  da cui è nata. Anzi, ne riafferma il  valore. "Credo ancora nei social, sono  democratici, se hai qualcosa da dire ti danno la  platea ", dice a Milano Finanza, spiegando che anche oggi "potrebbe nascere una  Chiara Ferragni dai social ". La differenza, come ricordava  Umberto Eco, è che "invece di quattro amici al bar, si può arrivare a  40 milioni di follower ". Il periodo appena concluso è stato  lungo e complesso. 🔗 Leggi su Agi.it

