Chiara Ferragni torna a parlare dopo il proscioglimento nel caso Pandorogate, sottolineando il suo legame con le origini e il percorso professionale. In un intervento recente, la celebre influencer conferma la fiducia nei social e nel suo ruolo nel panorama digitale, evidenziando l’importanza di mantenere autenticità e coerenza nel percorso personale e professionale.

AGI - Chiara Ferragni torna a parlare dopo il proscioglimento nel caso Pandorogate e lo fa rivendicando le sue origini e il suo percorso. Contro ogni aspettativa, non rinnega il mondo dei social da cui è nata. Anzi, ne riafferma il valore. "Credo ancora nei social, sono democratici, se hai qualcosa da dire ti danno la platea ", dice a Milano Finanza, spiegando che anche oggi "potrebbe nascere una Chiara Ferragni dai social ". La differenza, come ricordava Umberto Eco, è che "invece di quattro amici al bar, si può arrivare a 40 milioni di follower ". Il periodo appena concluso è stato lungo e complesso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ferragni torna a parlare dopo il Pandorogate: "Credo ancora nei social"

Chiara Ferragni: “Credo ancora nei social. Scrivere un libro? E’ un’idea”Chiara Ferragni ritiene che i social siano strumenti ancora validi e accessibili per tutti, consentendo a chiunque di creare un proprio percorso di successo partendo da zero.

Chiara Ferragni testimonial per Guess, la ripartenza dopo il Pandorogate: “Grazie per credere in me in questo periodo complesso”Chiara Ferragni ritorna nel mondo della moda come testimonial per Guess, segnando una fase di ripartenza dopo il recente episodio giudiziario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: Un'allucinazione collettiva, i rapporti tra le nostre famiglie erano pessimi; Chiara Ferragni, la prima intervista (dopo anni): Fedez mi ha abbandonata nel momento del bisogno. Dopo la sentenza, una festa a casa; Chiara Ferragni torna alla ribalta: sarà davvero la prossima stella di Netflix?; Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate: In tanti sono spariti. Ho sofferto moltissimo per la separazione da Fedez.

Chiara Ferragni: «In questi due anni sono cresciuta come in dieci, ma credo ancora nei social. Ecco quanto mi è costato il risarcimento»Torna a parlare Chiara Ferragni, dopo il proscioglimento dalle accuse per il Pandorogate, che l'ha vista sul banco degli imputati: «Credo ancora nei social, ... leggo.it

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: Avevo bisogno di lui ma è scomparso per frequentare altre donneChiara Ferragni rompe il silenzio dopo l’assoluzione. Scopri la sua verità sul Pandoro Gate e la fine del matrimonio con Fedez. mondotv24.it

Chiuso il caso giudiziario del Pandorogate che l’ha vista uscire di scena senza condanne, Chiara Ferragni torna protagonista nel mondo della moda internazionale. L’imprenditrice digitale firma una nuova ripartenza d’immagine dopo mesi complessi. Ferragni - facebook.com facebook

Ferragni torna testimonial per la campagna di Guess (con cui aveva già collaborato nel 2013) x.com