Fermo cosa fai Incidente devastante Daniele muore a 27 anni Il gesto dell’amico all’arrivo dei soccorsi

Nella serata di venerdì, un grave incidente sulla Valle Camonica ha causato la morte di Daniele, 27 anni. L’evento ha suscitato grande commozione e numerosi interrogativi sulla dinamica e le cause dell’incidente. Di seguito i dettagli sulla dinamica e le testimonianze raccolte sul luogo.

La sera di venerdì si è trasformata in tragedia sulle strade della Valle Camonica, dove un violento incidente ha spezzato la vita di un giovane e lasciato dietro di sé una scia di interrogativi ancora aperti. Tutto è accaduto a Niardo, in un tratto di strada che in pochi istanti è diventato teatro di un dramma destinato a segnare un'intera comunità. A perdere la vita è stato Daniele Luigi Caratti, 27 anni, residente a Cedegolo. Viaggiava come passeggero su una BMW M4 insieme ad altre tre persone quando, per cause che sono ora al centro delle indagini, l'auto è uscita di strada finendo contro un palo della luce. Nella serata di ieri a Niardo, si è verificato un grave incidente stradale in via Brendibusio, che ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni.

