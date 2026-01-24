Fenomenologia di Donald Trump | così il potente burattino della finanza incarna il populismo moderno

La fenomenologia di Donald Trump permette di analizzare il suo ruolo nel contesto politico e sociale attuale. Osservare il suo percorso e le sue strategie offre una chiave di lettura per comprendere il populismo moderno e le dinamiche di potere che lo caratterizzano. Questo approccio aiuta a cogliere le sfumature di un fenomeno complesso, senza ricorrere a semplificazioni, offrendo una visione obiettiva e approfondita.

Per comprendere il fenomeno apparentemente assurdo di un uomo come Donald Trump assurto sulla poltrona più potente dello scenario mondiale, occorre operare quella che in filosofia si chiama "fenomenologia". Ossia risalire ai presupposti nascosti e al senso profondo per cui si è ritenuto di svilire la democrazia al punto da farla governare da un burattino della finanza, tanto incapace, dispotico ed eterodiretto nella sua amministrazione economica e politica, quanto sguaiato e violento nella sua azione socio-culturale. Un po' quello che Umberto Eco aveva fatto, nel 1961, volendo spiegare il retroterra culturale che sottendeva il fenomeno appena nato della televisione, quando scrisse il fortunato pamphlet Fenomenologia di Mike Bongiorno.

