Femminicidio Torzullo trovati morti i genitori di Carlomagno | ipotesi suicidio

A Anguillara Sabazia, nella giornata del 24 gennaio 2026, sono stati trovati morti i genitori di Carlomagno Torzullo. Attualmente, le autorità ipotizzano un caso di suicidio, aggiungendo un'altra pagina triste alla vicenda. La notizia si inserisce in un contesto di particolare attenzione per le tragiche conseguenze di una serie di eventi legati alla vicenda di femminicidio che ha coinvolto la famiglia.

La cronaca di Anguillara Sabazia si tinge di un ulteriore velo di oscurità con la tragica scoperta avvenuta nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2026. Mentre la comunità locale stava ancora cercando di elaborare l'orrore del femminicidio di Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni strappata alla vita con una violenza inaudita, una nuova notizia ha sconvolto l'opinione pubblica. I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo attualmente in stato di fermo per l'omicidio della moglie, sono stati rinvenuti all'interno della loro abitazione in via Tevere.

