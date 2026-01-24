Femminicidio Torzullo si tolgono la vita assieme i genitori del reo confesso Claudio Carlomagno

La tragedia del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia, si approfondisce con la scoperta della morte dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso. Questo nuovo sviluppo aggiunge un'altra dimensione al dolore e alla complessità della vicenda, che ha suscitato grande attenzione e riflessione nella comunità locale e oltre.

La vicenda del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma, si arricchisce di un ulteriore drammatico capitolo. Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno accusato dell'omicidio della moglie, sono stati trovati morti nella loro villetta di via Tevere. I carabinieri hanno rinvenuto i corpi dei due coniugi impiccati. Al momento gli investigatori stanno verificando l'ipotesi del suicidio. Pasquale Carlomagno era titolare di un'azienda di smaltimento terra in cui il figlio ricopriva il ruolo di socio di minoranza e contabile. Proprio nei terreni aziendali la scorsa domenica era stato ritrovato il cadavere della donna.

