Femminicidio di Federica Torzullo | trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno

Nella recente tragedia di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati morti, probabilmente a causa del dolore legato al femminicidio di Federica Torzullo. La comunità si confronta con una perdita devastante, che mette in luce la gravità di un episodio che ha scosso l’intera zona. Restano aperte molte domande e si attende una ricostruzione accurata dei fatti.

Forse non hanno retto al dolore. Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, il marito della donna finito in carcere con l'accusa di averla uccisa. A casa dell'altro figlio a Roma è stato trovato un biglietto d'addio. L'uomo, allarmato per la sorte dei genitori, ha contattato una zia che ha raggiunto la villetta allertando il 118. Entrati in casa c'è stata la tragica scoperta. I corpi dei due coniugi erano nella loro villetta di via Tevere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

