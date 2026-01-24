I genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati in casa, secondo quanto riferito dalle autorità come un possibile gesto di suicidio. La tragica vicenda riguarda il femminicidio di Federica Torzullo, commesso dal figlio, che ha portato alla drammatica perdita anche dei genitori. La vicenda evidenzia le profonde conseguenze di un episodio di violenza domestica e il dolore che ne deriva per le famiglie coinvolte.

Il burocratese delle forze dell’ordine parla di “ ipotesi suicidio “. La cronaca dice che hanno deciso di farla finita, troppo forte il peso di quanto accaduto nella loro vita, con quel figlio che ha ucciso la moglie nella villetta di famiglia. Sono stati trovati impiccati nella loro abitazione i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in provincia di Roma. La madre dell’uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara subito dopo il fatto di sangue. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, erano già stati interrogati dagli inquirenti, che però avevano deciso di ascoltarli nuovamente: i carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia, infatti, volevano chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto

