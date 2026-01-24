Femminicidio di Anguillara gli orari non tornano | spostata ora del delitto

Il femminicidio avvenuto ad Anguillara solleva dubbi sugli orari dichiarati e sulla possibile presenza di un complice. Le discrepanze tra le testimonianze e le evidenze raccolte rendono difficile ricostruire con certezza gli eventi. La posizione degli inquirenti si concentra ora sulla revisione delle tempistiche e sull’analisi di eventuali complici, al fine di chiarire la dinamica del delitto e fare piena luce su quanto accaduto a Federica Torzullo.

L' ombra di un possibile complice e soprattutto gli orari che non tornano. Il tempo della morte di Federica Torzullo potrebbe non coincidere con quello indicato dal marito, Claudio Carlomagno. È uno dei punti centrali che emergono dall' autopsia, ancora in fase preliminare, eseguita sul corpo della donna uccisa ad Anguillara tra l'8 e il 9 gennaio. Nel corso degli accertamenti, i medici legali hanno riscontrato la presenza di residui di cibo in fase digestiva nello stomaco e nell'intestino. Un elemento che, se confermato, potrebbe indicare che la vittima abbia mangiato poco prima di morire. Questo dettaglio mette in discussione la versione fornita dal marito, secondo cui l'omicidio sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba del 9 gennaio, aprendo invece all'ipotesi che la morte risalga alla sera precedente, dopo cena.

