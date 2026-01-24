I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, sono stati trovati impiccati nella loro casa. Secondo fonti, avrebbero lasciato un biglietto prima di togliersi la vita. L’evento si inserisce nel contesto del femminicidio di Federica Torzullo, commesso dal figlio, suscitando grande attenzione e interrogativi sulla tragedia familiare.

Anguillara è stravolta da una nuova tragedia. I genitori di Claudio Carlomagno, che lo scorso 9 gennaio ha ucciso la moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti nella loro abitazione alla periferia della cittadina in provincia di Roma. Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo, ex assessore alla Sicurezza del comune sul lago di Bracciano, si sono impiccati uno accanto all'altra. I due avrebbero lasciato un biglietto di addio per spiegare le ragioni del loro gesto. Al momento i carabinieri stanno cercando di ricostruire quando la coppia avrebbe compiuto il suicidio. Dallo scorso 9 gennaio, dopo che il figlio aveva presentato la denuncia di scomparsa della moglie ai carabinieri, la coppia era sparita dai radar e in molti ad Anguillara pensavano che si fossero trasferiti a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Femmincidio Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa

Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori del marito Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si è verificata una grave tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo.

Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delittoI genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati in casa, secondo quanto riferito dalle autorità come un possibile gesto di suicidio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FEDERICA TORZULLO, TROVATI MORTI I GENITORI DI CLAUDIO CARLOMAGNO: SI SONO IMPICCATI

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, la chat e l'ora del delitto: Potrebbe averla uccisa prima dell'alba; Femminicidio Torzullo, La vergogna dei genitori di Carlomagno: Scusateci per ciò che ha fatto; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese; Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amici.

Femminicidio Federica Torzullo: i genitori del marito si tolgono la vita in casaDrammatico aggiornamento nel caso dell'omicidio di Federica Torzullo: si sono suicidati i genitori dell'uomo accusato di omicidio ... notizie.it

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: il killer ha dormito con il figlio e i suoceri dopo aver ucciso la moglie x.com